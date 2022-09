Vereador lamenta 'perseguição política' e bloqueio no WhatsApp

Caio Godoi afirma que está sofrendo perseguição política do governo municipal (foto: Reprodução/TV Câmara Municipal de Uberaba) O vereador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Caio Godoi (Solidariedade), lamentou ontem (5/9), em reunião da Câmara Municipal, que está sofrendo perseguição por parte de alguns funcionários da prefeitura da cidade e que foi bloqueado pelo superintendente do Bem Estar Animal

Falta de transparência em prestação de contas

Por meio de publicação nas redes sociais, Godoi escreveu que “o governo que se dizia transparente se nega a passar a prestação de contas do convênio entre a prefeitura e o hospital veterinário. O prazo legal para responder meu ofício (enviado a cerca de 100 dias) já expirou e seguimos sem resposta. Nós queremos saber se o contrato firmado está sendo respeitado e se as pessoas estão conseguindo atendimento para seus animais”.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba para uma resposta do governo municipal ou do superintendente do Bem Estar Animal frente às afirmações do vereador e aguarda resposta.