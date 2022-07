Sede do PL em Uberaba é alvo de vandalismo (foto: Ellen Miziara/Divulgação) O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Uberaba foi alvo da ação de dois vândalos, na madrugada desta quarta-feira (13/7). Os autores do crime estão sendo procurados pela polícia.

“A Polícia Militar (PM) foi acionada e já está tomando as providências legais. Assim como o presidente Bolsonaro, eu repudio qualquer tipo de violência, principalmente de cunho político. Acredito que a democracia se faz no debate de ideias e não com violência”, diz publicação de Miziara, em seu Instagram.

Já por meio do vídeo que divulgou e que exibe momentos que os dois homens arremessam as tintas na fachada da sede do PL Uberaba, Ellen se mostrou mais indignada.



“Seu rosto vai aparecer aqui, marginal, vagabundo! Vai trabalhar. (...) Todo dinheiro que gastei aqui (na sede do PL de Uberaba) saiu do meu bolso, ninguém está me dando nada, não, para essa raça de esquerdista e petista vir e depredar patrimônio. (...) Bando de criminoso”, vociferou.