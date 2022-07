Bolsonaro diz que conheceu petista morto por bolsonarista: 'votei nele'

Bolsonaro disse ter conhecido Marcelo Arruda em 2017 (foto: PR/REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O presidente Jair Bolsonaro (PL) contou para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (13/7), que, em 2017, conheceu Marcelo Arruda, petista morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, no Paraná, no último sábado (9/7).







Ligação





Otoni relatou que Bolsonaro conversou com os familiares do petista por videochamada e fez um convite para que eles fossem à capital federal.



“Ele queria entender melhor o processo e o que está acontecendo. Ele falou com a família e se colocou à disposição para recebê-los em Brasília”, afirmou.

Na live feita pelo parlamentar, Bolsonaro critica a imprensa e pede à família para participar de uma coletiva. “A ideia é ter uma coletiva com a imprensa para vocês falarem a verdade, não é a esquerda ou a direita. A imprensa está tentando desgastar meu governo”, disse. Nessa terça-feira (12/7), o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) esteve com familiares de Marcelo Arruda . O parlamentar afirmou que esteve no local por um pedido de Bolsonaro e também colocou o chefe do Executivo para falar com eles e fazer um convite.



Morte no Paraná





Arruda comemorava os 50 anos quando Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador de Bolsonaro e agente penitenciário , invadiu o local com uma arma e o assassinou.

Arruda era guarda municipal, diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) e tesoureiro do PT municipal.





Ele comemorava o aniversário na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, quando Guaranho passou de carro e começou a entoar gritos de apoio a Bolsonaro e contra Lula (PT) - ambos pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022.