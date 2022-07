Alê Silva sobre policial que matou petista: 'Foi injustamente provocado'

Deputada Alê Silva falou sobre o caso do bolsonarista que matou petista a tiros (foto: Alesilvaoficial/Reprodução ) A deputada bolsonarista Alê Silva (Republicanos-MG) afirmou, nesta terça-feira (12/7), no plenário da Câmara, que Jorge José da Rocha Guaranho, policial bolsonarista que matou a tiros o guarda municipal petista Marcelo Arruda, foi “injustamente provocado”.

Na contramão das imagens de vídeo e do que foi apontado até agora pelas investigações, a deputada afirma que a imprensa “esconde” a verdadeira história da população.





"Com relação ao fato ocorrido em Foz do Iguaçu nesse fim de semana, nós também repudiamos. Repudiamos essa violência, mas o que a imprensa esquece de dizer e que os lulistas que sobem a essa tribuna esquecem de dizer é que o autor dos disparos, que ceifou a vida do outro, foi injustamente provocado pela vítima. E, não, essa parte eles não contam", afirmou a deputada.



Com a palavra, Jair Bolsonaro

Os relatos de testemunhas apontam, entretanto, que Guaranho passou na festa gritando "Aqui é Bolsonaro" e teria prometido voltar, o que se concretizou. Câmeras de segurança mostram o policial penal invadindo a festa e atirando contra Arruda.





“Nada justifica a troca de tiros, mas lá fora...Está sendo concluída a investigação pela Polícia Civil do Paraná, talvez concluam hoje, para a gente ver que teve um problema lá fora, onde o cara que morreu, que estava lá na festa, jogou uma pedra no vidro daquele cara que estava no carro pro lado de fora. Depois, ele voltou e começou aquele tiroteio lá, onde morreu o aniversariante”, afirmou o presidente para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.





Ao falar com os apoiadores, o presidente insinuou que o bolsonarista também tinha sido vítima do caso.





“O outro foi ferido, ficou caído no chão e daí o pessoal da festa encheu a cara dele de chute. A violência, né? Os petistas, era a violência do bem, chute na cara de quem está caído no chão. Para quem não sabe direito tudo que aconteceu, as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto. Se esse cara morre de traumatismo craniano e não por causa do ferimento à bala, esses petistas vão responder por homicídio”, disse Bolsonaro.