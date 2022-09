Jovem atira ovos em placa de Bolsonaro em sede do PL em Uberaba

Momento que o jovem joga cinco ovos na placa de Bolsonaro, situada na fachada do PL de Uberaba (foto: Reprodução)

O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Uberaba foi alvo de vandalismo pela segunda vez. Na madrugada dessa quinta-feira (1/9), imagens de câmeras de segurança flagraram um jovem jogando cinco ovos em uma placa do presidente Jair Bolsonaro.A fachada do local já havia sido alvo da ação de dois suspeitos na madrugada de 13 de julho, quando a dupla arremessou tintas também na imagem de Bolsonaro.Ellen Miziara, presidente do PL em Uberaba e candidata a deputada estadual, mostrou toda a sua indignação com a atitude do jovem.“Essa turminha, geração Paulo Freire, que não valoriza porcaria nenhuma (...) vão trabalhar cambada de gente safada (...)”, desabafou por meio das redes sociais.Em contato com o, Ellen Miziara explicou que ainda não fez boletim de ocorrência na Polícia.“Estamos aguardando um parecer do nosso setor jurídico com relação a esse caso. Não houve prejuízo financeiro, diferentemente da primeira vez. Foi mais o prejuízo emocional e moral”.Questionada se o jovem foi identificado, a presidente do PL de Uberaba disse que tem ideia de quem seja, mas não sabe onde ele mora, estuda ou trabalha.