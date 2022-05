Câmara de Uberaba vai entregar honraria a Bolsonaro em Brasília

Vereador Pastor Eloisio dos Santos (PTB) durante almoço com o presidente Bolsonaro (PL), momentos depois da abertura oficial da 87ª ExpoZebu de Uberaba (foto: Redes Sociais/Divulgação) Durante a solenidade de abertura da ExpoZebu 2022, no último sábado (30/4), no Parque Fernando Costa, em Uberaba, a expectativa do vereador Pastor Eloisio (PTB) era entregar a Medalha Major Eustáquio, pessoalmente, ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Mas a entrega da honraria, considerada a maior do Legislativo uberabense e que havia sido aprovada pela Câmara Municipal de Uberaba (CMU) em 28 de março , ficou para depois, mesmo o autor da proposta ter ficado no palanque das autoridades durante pronunciamentos que duraram menos de meia hora.

“Houve desgaste do horário. O presidente da ABCZ (Rivaldo Júnior) e o Zema (governador Romeu Zema) abriram mão do seu discurso oficial, falaram rapidamente, e a prefeita de Uberaba (Elisa Araújo) abriu mão do seu discurso. Então, acabei decidindo com o cerimonial que a entrega da medalha aconteceria momentos depois em almoço com o presidente”, conta o vereador.

No entanto, ainda conforme Pastor Eloisio, o próprio Bolsonaro sugeriu para ele durante encontro no almoço que a entrega da medalha fosse feita em em Brasília. “Ele disse para eu combinar com o pastor e deputado federal pelo PL, Marco Feliciano”, complementou o autor da proposta, que postou vídeo em suas redes sociais , com o intuito de esclarecer o imprevisto.

A previsão do vereador é de que ainda nesta semana seja marcada uma data oficial para a entrega da homenagem ao presidente.

O presidente da CMU, vereador Ismar Marão, informou que a medalha já foi levada pela equipe do cerimonial do presidente para Brasília. "Mas com o compromisso de realizar a entrega dela em cerimônia na capital", complementou.

A condecoração da Medalha Major Eustáquio foi criada por iniciativa do ex-vereador Murilo Pacheco de Menezes, pela Resolução 594, de 11 de dezembro de 1985.



A medalha tem como objetivo agraciar pessoas “beneméritas que por gesto, ou ato de real importância para com o município de Uberaba, mereçam a condecoração de honra ao mérito, bem como pessoas ilustres a título de honoris causa”.

Segundo o vereador Pastor Eloisio, o presidente merece a medalha por vários fatores, sendo que os destaques foram o combate à pandemia da COVID-19 e a criação do auxílio emergencial.



"Esse auxílio chegou para socorrer as pessoas que mais sofreram no período pandêmico. Além disso, o Brasil foi o 4° país que mais vacinou a população, deixando para trás países de primeiro mundo e mostrando a eficiência no combate à COVID”, considerou o vereador, que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL).