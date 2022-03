Pastor vai conceder medalha para Bolsonaro na Câmara de Uberaba

O Pastor Eloisio disse que criou o projeto de conceder a Medalha Major Eustáquio para o presidente Bolsonaro devido, principalmente, ao seu posicionamento frente ao enfrentamento da pandemia (foto: Câmara Municipal de Uberaba/Creative Commons) A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) aprovou nessa segunda-feira (28/3) a entrega da Medalha Major Eustáquio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A honraria, considerada a maior do Legislativo uberabense, foi concedida pelo Pastor Eloisio dos Santos (PTB), que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL).

A expectativa é que o presidente Bolsonaro receba a Medalha Major Eustáquio no dia 30 de abril, quando ele estará em Uberaba para participar da abertura oficial da ExpoZebu 2022.

Segundo o vereador Pastor Eloisio, o presidente merece a medalha por vários fatores, sendo que os destaques foram o combate da pandemia da COVID-19 e a criação do auxílio emergencial.



"Esse auxílio chegou para socorrer as pessoas que mais sofreram no período pandêmico. Além disso, o Brasil foi o 4° país que mais vacinou a população deixando para trás países de primeiro mundo e mostrando a eficiência no combate à COVID”, considerou o vereador.

Dos 21 vereadores de Uberaba, apenas seis vereadores votaram contrários à proposta do Pastor Eloisio. São eles: Caio Godoi, Celso Neto, Marcos Jammal, Paulo César Soares (China), Rochelle Gutierrez e Túlio Micheli.

Como motivos de ter votado contra, por exemplo, o vereador Marcos Jammal criticou os fatos do Alfredo Freire IV ser uma obra do governo federal, estar parada e sem perspectiva de ser finalizada, e também a falta de investimento do governo em habitação popular.

O vereador Celso Neto argumentou ser contrário à homenagem para políticos ainda em exercício do mandato e, por isso, para ele não seria o momento para conceder a honraria ao presidente.

Para Túlio Micheli, a Medalha Major Eustáquio deveria ser destinada a pessoas que trouxeram algum benefício para a cidade e não ser motivada por questões partidárias.





Na época, após No final de setembro do ano passado, o projeto do Pastor Eloisio para homenagear o presidente era para ter sido apresentado junto com o nome do governador Romeu Zema.Na época, após manifestações de ativistas , a proposta foi desmembrada para que os dois nomes fossem analisados em separado.

A condecoração da Medalha Major Eustáquio foi criada através de iniciativa do ex-vereador Murilo Pacheco de Menezes, pela Resolução 594, de 11 de dezembro de 1985.



A medalha tem como objetivo agraciar pessoas “beneméritas que por gesto, ou ato de real importância para com o município de Uberaba, mereçam a condecoração de honra ao mérito, bem como pessoas ilustres a título de honoris causa”.

Em Brasília...

Ontem o governo federal anunciou a saída do pastor presbiteriano e professor Milton Ribeiro, do cargo de ministro da Educação.

Quarto ministro a ocupar a pasta, Ribeiro pediu exoneração após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.

A saída de Milton Ribeiro aconteceu uma semana após a revelação pelo jornal "Folha de S. Paulo" de uma gravação na qual o ministro diz repassar verbas do ministério para municípios indicados por dois pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro.

Mas, depois da divulgação da gravação, Ribeiro afirmou que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial aos pedidos dos pastores e negou favorecimento aos religiosos.

Os pastores a que o ministro se referiu no áudio são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil Cristo Para Todos (Conimadb) e Arilton Moura, ligado à Assembleia de Deus.