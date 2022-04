'Você é um exemplo para todos nós', disse Bolsonaro sobre Zema

Solenidade da abertura oficial da ExpoZebu 2022, considerada a maior feira zebuína do mundo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), trocaram falas de apoio durante a solenidade de abertura da 87ª ExpoZebu , no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no final da manhã deste sábado (30/4).