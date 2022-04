ExpoZebu 2022 deve movimentar em torno de R$ 300 milhões, diz associação

Impulsionada pelos leilões e shoppings de animais, a ExpoZebu 2022 deve movimentar mais de R$ 300 milhões. Essa é a expectativa da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), com relação a 43 eventos comerciais que acontecem durante a feira e a partir da ocupação de 100% das áreas comerciais do Parque Fernando Costa.

O aumento da movimentação de turistas acontece, tanto no Parque Fernando Costa (foto), como entre outros locais de Uberaba, desde o início do mês

Desde o início do mês, foi iniciado em Uberaba um aquecimento desses setores, entre outros, já que houve um aumento no fluxo de turistas, tanto de brasileiros, como de estrangeiros em vários pontos da cidade.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, informou que para esse importante retorno da ExpoZebu presencial, depois de dois anos , foi montado no aeroporto municipal um estande com atendimento bilíngue para recepcionar os turistas estrangeiros.De acordo com o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, a intensa movimentação financeira dentro e fora do Parque Fernando Costa comprova a importância que a ExpoZebu tem para os diferentes segmentos da economia, sendo que isso vai além do agronegócio.