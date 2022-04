Quase 30 navios com fertilizantes russos estão prestes a chegar ao Brasil

Abertura oficial da 87ª edição da ExpoZebu de Uberaba aconteceu no final da manhã deste sábado (30/4) (foto: Renato Manfrim)





"No momento, temos quase 30 navios de fertilizantes vindo da Rússia para o Brasil", afirmou o presidente Jair Bolsonaro (PL), durante parte do seu discurso em solenidade da abertura oficial da ExpoZebu 2022. A afirmação está relacionada aos 27 navios russos, carregados com toneladas do produto, que estão prestes a chegar ao País.

"A nossa agricultura não para e muito menos a nossa pecuária (...) se Deus quiser, até o final do mês, acaba essa guerra do outro lado do mundo e voltaremos à nossa normalidade", declarou o presidente.





Ainda conforme Bolsonaro, nenhum presidente da história passou por crises como as que seu governo enfrentou e está enfrentando. "Quer seja a pandemia, a seca e até mesmo uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, mas que tem reflexo para todos nós do Brasil. Estamos mais que resistindo e estamos vencendo porque acreditamos no povo brasileiro", disse em tom mais entusiasmado.





No início desta semana, na abertura da "Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) na Capital Federal, o presidente já havia afirmado que "o Brasil não sobrevive sem fertilizantes".





"Não é apenas pela questão de divisas ou por representar um quarto do PIB (Produto Interno Bruto), mas para nossa segurança alimentar", considerou o chefe do executivo.





Brincadeira com Marcos Montes





Ao final de fala sobre o agronegócio, durante a abertura da ExpoZebu 2022, Bolsonaro brincou: "Está muito difícil para o Marcos Montes manter a pegada da Tereza Cristina, mas ele é novo e ainda vai aprender (risos). Ele tem conduzido o seu Ministério com a mesma garra e a mesma determinação", complementou a brincadeira, ao lado de Marcos Montes, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, do governador Romeu Zema, entre outras autoridades como ministros e a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade).





Conforme a sua agenda oficial, Bolsonaro embarcaria de volta para Brasília, hoje às 13h40, com previsão de chegada às 14h30 na capital federal.