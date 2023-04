Vídeos: GSI divulga íntegra das imagens do 8 de janeiro no Planalto

Íntegra das imagens foi divulgada após polêmica envolvendo general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI (foto: Reprodução/CNN) O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou, na noite de sábado (22/4), a íntegra das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ao todo, são mais de 900 horas de gravação feitas por 30 câmeras.









As imagens foram disponibilizadas após determinação do ministro Alexandre de Moraes , relator das investigações sobre o 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado determinou a quebra de sigilo do material na última sexta-feira (23/4).









Veja algumas das imagens: As gravações mostram dois manifestantes tentando arrombar um caixa eletrônico enquanto invadiam os prédios públicos. Na filmagem, um homem está no terceiro andar do palácio quando tenta forçar as saídas de dinheiro do caixa. Após cerca de um minuto de tentativas, um outro manifestante golpista se junta à ele, mas ambos desistem da empreitada logo em seguida.



Outras imagens, publicadas pelo jornal O Globo, mostram a passagem de Lula pelo Palácio do Planalto durante a noite, após a destruição promovida pelos golpistas. As gravações também mostram a conversa dos ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Múcio, da Defesa.

Durante a semana, imagens inéditas do circuito interno do Palácio do Planalto divulgadas pela CNN Brasil mostraram o então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, caminhando pela antessala do gabinete da presidência da República no dia dos atos golpistas. O militar se demitiu após a repercussão gerada pelas filmagens , usadas por parlamentares bolsonaristas para suportar teorias de negligência do governo federal durante os atos antidemocráticos.