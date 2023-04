Bolsonaro teme depoimento de Torres, diz colunista

Manutenção da prisão do ex-ministro Anderson Torres deixou Jair Bolsonaro (PL) inquieto (foto: EVARISTO SA / AFP) O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal Anderson Torres seguirá preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.





A medida deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assustado. De acordo com o blog do Josias de Souza, no portal Uol, o ex-presidente disse, a pessoas próximas, que Moraes busca prolongar o "suplício" de Torres com o objetivo de forçar o seu ex-ministro a depor contra ele nos inquéritos de 8 de janeiro.









Além deste caso, Moraes também citou a série de operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o objetivo de atrasar ou impedir que eleitores fossem votar no segundo turno das eleições. O caso ocorreu enquanto Torres ocupava o cargo de ministro na gestão Bolsonaro.





A PF descobriu que, por ordem de Torres, foi realizado um mapeamento, entre o primeiro e o segundo turno do pleito, para saber as cidades em que o petista recebeu mais votos. Este estudo foi utilizado para realizar os bloqueios pela PRF principalmente na região Nordeste.





Inicialmente, o governo Bolsonaro havia direcionado R$ 3,6 milhões para as operações da polícia rodoviária nos dois turnos, mas, no final, foram gastos R$ 7 milhões, muito graças às operações feitas no segundo turno.





O breve período em que Torres esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também foi citado na decisão. O ministro do STF disse que o ex-ministro teve uma "conduta omissiva" em relação aos acampamentos levantados por apoiadores de Bolsonaro em frente ao Quartel-General do Exército o que culminou nos ataques terroristas de 8 de janeiro.





Anderson Torres vai prestar um novo depoimento nesta segunda-feira (24/4) na Polícia Federal, por ordem de Alexandre de Moraes, mas, desta vez, ele estará como "declarante" ao invés de "investigado". Bolsonaro também será ouvido pelo policiais, mas na quarta-feira (26/4).