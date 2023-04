Moro afirma que instalação da CPMI de 8 de janeiro é inevitável

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirma que é inevitável a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Ígor Passarini/EM/D.A Press) Em visita a Minas Gerais, onde recebeu a Grande Medalha da Inconfiência Mineira, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comentou sobre a recente divulgação das imagens internas do Palácio do Planalto durante os atos terroristas perpetrados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro e apontou que é inevitável a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o caso.





"A CPMI se tornou inevitável desde essa semana. O que nós vimos nos últimos dias, por aquelas imagens, é que havia uma estranha passividade de gente do governo em relação àquela invasão", comentou Moro.





Moro ainda afirmou que o governo federal escondeu os vídeos e as imagens das invasões e depredações.









Antes vista com cautela por lideranças governistas, a instalação da CPMI passou a ser defendida pelo grupo. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) passou a defender a investigação após a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias.