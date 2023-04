Em Minas, Moro compara arcabouço fiscal à derrama de impostos de Portugal

Senador Sergio Moro (União Brasil) comparou o novo arcabouço fiscal do governo Lula com a derrama estipulada por Portugal para cumprir a cota de ouro que o Brasil enviava para o colonizador (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comparou o novo arcabouço fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai limitar o aumento da despesa à inflação do ano anterior, com a derrama, cobrança que Portugal estipulou para alcançar a cota anual de ouro para o colonizador.