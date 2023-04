Em Ouro Preto, Zema entrega medalhas da Inconfidência a Temer e Moro

Romeu Zema acende a Chama da Liberdade durante a solenidade em Ouro Preto, primeira capital do estado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press) Ao som de uma trilha aleatória, que incluiu a música de abertura da série Game of Thrones, da HBO, o governo de Minas Gerais realizou nesta sexta-feira (21/4), em Ouro Preto, na Região Central do estado, a 71ª cerimônia de entrega das medalhas da Inconfidência Mineira, com a presença do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do senador Sergio Moro (União Brasil), homenageados com outras 170 pessoas e instituições.





"Os avanços que temos como nação começaram a ser conquistados pelo sangue mineiro derramado na Inconfidência e isso não pode ser esquecido jamais", afirmou Zema. O governador também elogiou o governo Temer por acabar com o "fantasma da ruptura institucional."





O ex-presidente do Brasil foi escolhido para receber o Grande Colar, principal honraria da homenagem e que condecora somente chefes de Estado, chefes de governo e chefes dos demais Poderes da União. Ele entra para uma seleta lista, que também inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ex-presidentes, tais como Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL).











"Esta solenidade é preciosa e significativa porque ultrapassa as fronteiras de Ouro Preto e de Minas Gerais para atingir todo o país. É uma particularidade receber este homenagem na cidade que é berço de boa parte da história do Brasil", declarou Temer.





O governo mineiro também distribui outras três homenagens: a Grande Medalha, a Medalha de Honra e a Medalha da Inconfidência. Entre os escolhidos, estão parlamentares aliados e de oposição, juristas, jornalistas, artistas, líderes religiosos, militares e instituições.



Assim como no ano passado, o evento foi dividido em duas partes. Inicialmente, foi realizada a tradicional cerimônia de tiros, seguida pelo hasteamento da bandeira e a colocação de flores no monumento de Tiradentes, na praça de mesmo nome. Em seguida, foi feita a homenagem aos agraciados, dentro do Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).





O Dia da Inconfidência Mineira foi escolhido por causa da data da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1792. Já a medalha, foi criada em 1952, pelo então governador Juscelino Kubitscheck. Durante as comemorações deste dia 21 de abril, a cidade de Ouro Preto volta a ser, de forma simbólica, a capital do estado.

Semana da Inconfidência





A secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e de Tiradentes, criou neste ano a Semana da Inconfidência, com uma programação cultural nas duas cidades entre os dias 14/4 e 23/4, com o slogan “A Liberdade Mora em Minas”.







A programação inclui mais de cem atividades, além dos atos cívicos e agendas oficiais, com a promoção de ações para o desenvolvimento da cultura, do turismo e da economia criativa.





Entrega atrasada





Na última terça-feira (18/4), foi realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a retirada das medalhas de 2020 e 2022, que não foram entregues em função da pandemia da COVID . Já em 2021, pelo mesmo motivo, ninguém foi homenageado.



Durante a cerimônia de hoje, foram registrados protestos contra homenageados.





Homenageados de 2023





Grande Colar





Michel Temer, ex-presidente da República Federativa do Brasil





Grande Medalha





Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro

Luís Filipe Melo e Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil

Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Ex-offício

Desembargadora Mônica Jacqueline Sifuentes, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Exoffício

Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais

Weverton Rocha Marques de Sousa, Senador do Maranhão

Sergio Moro, Senador do Paraná

General de Exército André Luis Novaes Miranda, comandante Militar do Leste

Tenente-Brigadeiro do Ar Ricardo Reis Tavares, comandante do Comando-Geral do Pessoal da Aeronáutica

Carlos Bastide Horbach, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral

Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro, ministra do Tribunal Superior Eleitoral - Promoção

Desembargador Maurício Torres Soares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - Promoção

Professor Wagner de Paulo Santiago, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) - Ex-offício

Prof. Dr. Pe. Luís Henrique Eloy e Silva, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - Ex-offício

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça

Otávio Luiz Rodrigues Junior, conselheiro Nacional do Ministério Público

Mario Luiz Sarrubbo, procurador-geral de Justiça do Estado de São

Paulo Alberto Rodrigues Nascimento Júnior, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas

Coronel PM Rodrigo Piassi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais - Ex-offício

Delegada-geral Letícia Baptista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais - Ex-offício

Coronel PM Carlos Frederico Otoni Garcia, chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Desembargador Octavio Augusto De Nigris Boccalini, vice-presidente e corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - Promoção

Áurea Maria Brasil Santos Perez, desembargadora do TJMG

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, desembargadora do TJMG

Coronel PM Marcelo Ramos de Oliveira, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais

Coronel BM Daniela Lopes Rocha da Costa, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de MG

Promotor de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho, chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais - Promoção

Dalton Caldeira Rocha, vice-reitor da Universidade Estadual de Montes Claros

Professora Andréa Maria Silveira, superintendente do Hospital das Clínicas da UFMG

José Carlos Serufo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Ex-offício

Ozório José Araújo do Couto, 3º vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - Promoção

Yara Tupynambá, Artista Plástica - Promoção

Jairo Siqueira de Azevedo, fundador do Sistema Divina Providência - Promoção

Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater)

Município de Itabirito

Fundação Hemominas

Sempre Editora





Medalha de Honra





Luciano Bivar, deputado federal de Pernambuco e 1º Secretário da Câmara dos Deputados

Elmar Nascimento, deputado federal da Bahia

Renata Abreu, deputada federal de São Paulo

Contra-Almirante Fuzileiro Naval, Elson Luiz de Oliveira Góis, comandante da Tropa de Reforço

General de Brigada Júlio César Belaguarda Nagy de Oliveira, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Marcel Dornas Beghini, secretário-geral do Estado de Minas Gerais

Dom Geovane Luís da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Coronel Aviador Eric Portilho Bentes, chefe da Divisão de Ensino do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica

Adriano Alvarenga, deputado estadual

Alê Portela, deputada estadual

Bella Gonçalves, deputada estadual

Bim da Ambulância, deputado estadual

Cristiano Caporezzo, deputado estadual

Chiara Biondini, deputada estadual

Delegado Christiano Xavier, deputado estadual

Dr. Maurício Lemes, deputado estadual

Eduardo Azevêdo, deputado estadual

Enes Cândido, deputado estadual

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos - Grego da Fundação, deputado estadual

Leleco Pimentel, deputado estadual

Lohanna Oliveira, deputada estadual

Lucas Lasmar, deputado estadual

Lud Falcão, deputada estadual

Luiz Antônio da Silva - Luizinho, deputado estadual

Maria Clara Marra, deputada estadual

Marli Ribeiro, deputada estadual

Nayara Rocha, deputada estadual

Oscar Teixeira, deputado estadual

Prof. Wendel Mesquita, deputado estadual

Ricardo Campos, deputado estadual

Rodrigo Lopes, deputado estadual

Vitório Júnior, deputado estadual

Zé Laviola, deputado estadual

Desembargadora Yeda Monteiro Athias, vice-corregedora-geral do TJMG

Maria Lúcia Cabral Caruso, desembargadora do TJMG

Flávio Boson Gambogi, desembargador federal

Marcelo Vaz Bueno, juiz de Direito do TRE

Vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Delegado-Geral Marcos Tadeu de Brito Brandão, chefe do Departamento de Polícia Civil de Uberlândia

Coronel BM André Humia Casarim, comandante do 2º Comando Operacional de Bombeiros

Maria de Lurdes Camilli, delegada-Geral de Polícia Civil Aposentada - Promoção

Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL

Vereador José Geraldo Muniz, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Gregório Assagra de Almeida, procurador de Justiça

Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de Justiça – Promoção

Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, promotor de Justiça – Promoção

Paula Ayres Lima, promotora de Justiça

William Garcia Pinto Coelho, promotor de Justiça

Vagner Carvalho Rocha, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de Minas Gerais

Professora Lorena D’Arc Menezes de Oliveira, diretora da Escola Guignard da UEMG

Fabio de Sousa Coutinho, presidente da Associação Nacional de Escritores (ANE)

Hamilton Antônio Coelho, conselheiro Substituto do TCE - Promoção

Professor Walmir Matos Caminhas, diretor da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep)

Professor Dr. Guilherme Coelho Colen, chefe de Gabinete do Reitor da PUC Minas

Hercílio Martelli Júnior, Professor Titular da Unimontes – Promoção

Salvador Ohana, fundador e CEO da Klus - Promoção





Medalha da Inconfidência





Coronel EB Marcus Bastos Lopes, chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar

Lenilson Celestino da Silva Junior, coronel EB

Larissa Caldeira Leite Leocadio, coronel Intendente

Luciano Parreira Resende, coronel Aviador

Fernando Marcos dos Reis, coronel PM

Micael Henrique Silva, coronel PM

Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, coronel PM

Thiago Gomes Ribeiro, delegado-geral de Polícia Civil

Renata de Oliveira Lima, delegada de Polícia Civil

Alan Alvarez Conde, tenente-coronel Médico da Aeronáutica

Paulo Roberto Bermudes Rezende, tenente-coronel PM

Giderson Martins das Neves, tenente-coronel BM

José Carlos Couto de Carvalho, subprocurador-geral da Justiça Militar - Aposentado

Eduardo Gomes dos Reis, juiz de Direito

Marcela Maria Pereira Amaral Novaes, juiz de Direito

Rodrigo Martins Faria, juiz de Direito

Thiago Colnago Cabral, juiz de Direito

Flávia Mussi Bueno do Couto, promotora de Justiça

Eduardo Carone Costa Júnior, chefe de gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais

Defensora Pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, chefe de gabinete da Defensoria Pública-Geral de

Minas Gerais

Luiza Madeira Boson Gambogi, chefe de gabinete do Procurador do Ministério Público de Contas de Minas

Gerais

Silas Fagundes de Carvalho, subsecretário de Administração da Secretaria de Estado de Educação

Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da

UFMG

Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, diretora de Educação a Distância da UFMG

Professor Rômulo Albertini Rigueira, pró-reitor de Logística e Infraestrutura da PC Minas

Professor Sérgio Silveira Martins, pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas

Alexander Duarte Marinho, capitão PM

Alex Corrêa Costa, subtenente EB

Maurício Carlos de Souza, 1º sargento PM

William Lopes Tristão, 1º sargento BM

Marcos Aurélio Silva Dias de Paula, 2º sargento

Joselayne Fernandes Pessoa, 3º sargento BM

Luciene Cardoso Murta Vilela, escrivã de Polícia Civil

Polliane Rose Patrocínio, diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Daniela Mello Coelho Haikal, superintendente de Gestão e Finanças do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais

Mayrinck Pinto de Aguiar Júnior, presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT

Diogo Dias Gonçalves, presidente executivo - Rádio Itatiaia

Bernardo Sales Teles de Carvalho, diretor-geral - Grupo Band Minas

Wagner Espanha Moreira, Diretor Comercial e Marketing da Record TV Minas

Francisco Nivaldo Sales Bessa, diretor superintendente da Rádio Alvorada FM

Paulo Sérgio Batista, diretor executivo - Record TV Minas

Rodrigo Jacques Carneiro, diretor da rádio 98 FM

Advânio Lessa, artista plástico

Almir Lopes da Silva, analista universitário

Antonio Carlos Lopes, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Ana Paula Martins Fonseca, doutora em estudos de linguagens

Anete Marília Pereira, professora de Educação Superior

Breno Nicolino Perrucho Duarte, fundador & CEO da Jovens de Negócios

Carlos Jesus Ribeiro, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Claudete de Souza ngelo, presidente da Sociedade Musical Nossa Senhora da Lapa

Eliane Dias Lustosa Cabral, médica patologista Clínica

Ernesto Lentz de Carvalho Monteiro, médico cirurgião

Fábio Americano, coordenador da Comissão Especial de Tecnologia da Informação do IHGMG

Guilherme Garcia Rennó Pereira, CEO da Criptomaníacos

Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres

(ANTT)

Gustavo Werneck da Cunha, diretor presidente & CEO da Gerdau

Heleno Ferreira Nunes (China), artista plástico

Juarez Moraes de Avelar, cirurgião plástico

Lucas Kallas, empresário

Luis Felipe Silva Freire, sócio da Silva Freire Advogado

Manoela Ferrari Cabral Colombo, jornalista

Marilene Guzella Martins Lemos, escritora

Matheus Santana Abreu, empresário

Murilo Nascimento Duarte, influenciador digital

Pedro Augusto Penna, Diretor Executivo da Atex Brasil

Professora Dra. Anne Shirley de Oliveira Rezende Martins, consultora Jurídica da PUC Minas

Rafael Maia Nogueira, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Raphaël Pereira Lima, empreendedor e fundador do Ideias Radicais

Rosângela Silva Guimarães Ferreira, professora

Rubens Lopes da Cruz, empresário

Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet, professora Magistério Superior

Wagner Ferreira Mattos, diretor administrativo Financeiro da Loja Elétrica Ltda