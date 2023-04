Zema receberá em 4 anos mais que o dobro do salário que doou no 1º mandato

Zema vai receber R$ 1,1 milhão até dezembro de 2026 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com o reajuste salarial de 298% aprovado em projeto de lei nesta quarta-feira (19/4) pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai receber R$ 1,1 milhão até dezembro de 2026. O valor é mais que o dobro do valor somado dos salários recebidos (R$ 504 mil), e doados, por Zema entre 2019 e 2022.

Recentemente, o governo de Minas se posicionou sobre a possibilidade de Zema continuar doando seu salário, afirmando que não há esse compromisso. "O governador optou por continuar as doações até o fim do primeiro governo. Neste segundo mandato, não há compromisso público de doação do salário pelo governador", afirmou o governo, em nota.

Além do aumento para Zema, o projeto de lei também reajusta os salários de vice-governador, secretários de Estado e secretários adjuntos. Todas as alterações serão escalonadas em três etapas: 1º de abril de 2023, 1º de fevereiro de 2024 e 1º de fevereiro de 2025.

"Zema prometeu abrir mão de receber salários até regularizar o pagamento dos vencimentos dos servidores. O pagamento do salário do funcionalismo referente a julho de 2021 foi o primeiro a ser depositado em dia", afirmou o estado. A maior parte das doações foram feitas para organizações filantrópicas

Com a mudança, o salário do governador de Minas Gerais salta de R$ 10,5 mil para R$ 37,5 mil a partir deste mês de abril. No ano que vem, o subsídio passa para R$ 39,7 e em 2025 para R$ 41,8 mil.

AUMENTO APROVADO

O projeto de reajuste salarial foi proposto pela Mesa Diretora da ALMG, a pedido do próprio governador, e recebeu duras críticas da oposição e de representantes do funcionalismo público. Zema tem justificado o aumento dizendo que o chefe do Executivo estadual e os secretários estão desde 2007 sem qualquer recomposição salarial. Os servidores reclamam que também estão há anos sem receber qualquer aumento e nem por isso receberam o mesmo tratamento.