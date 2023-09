Lula e Janja querem novo avião, que pode custar até R$ 400 milhões

440

Reformar aviões da FAB para o que foi exigido pelo casal presidencial seria ainda mais caro do que um novo Airbus (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer substituir o Airbus A319-ACJ, o avião presidencial conhecido como “Aerolula”, por uma nova aeronave que seria “mais confortável”. Segundo revelado pela coluna do jornalista Marcelo Godoy, do "Estado de S.Paulo", a Força Aérea Brasileira (FAB) entregou um estudo ao Palácio do Planalto em que a opção mais barata poderia custar quase R$ 400 milhões.









O avião atual é um Airbus A-319 com 12 assentos semi-leito e 114 da classe econômica, dividido em três sessões e uma área reservada ao presidente com suíte privada. As principais autoridades viajam na parte frontal do avião, distribuídos em dez poltronas. O avião ainda conta com uma sala de reunião, com poltronas revestidas em couro claro e uma mesa de trabalho.





Já o que seria o novo “Aerolula” é semelhante aos dois A330-200 adquiridos pela FAB ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. As aeronaves foram convertidas para transporte e reabastecimento em voo dos caças da aeronáutica.