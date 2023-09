Janja após críticas: 'Minha alegria nunca significará falta de empatia'

440

Janja e Lula são criticados por não terem visitado o Rio Grande do Sul (foto: Ricardo Stuckert/PR) A primeira-dama Janja da Silva fez um breve comentário sobre as críticas sofridas após publicar um vídeo ‘dançando’ ao desembarcar em Nova Délhi, na Índia, nessa sexta-feira (8/9). Frente a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o vídeo, apagado horas depois, foi munição para os opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacarem Janja.









Janja acompanha Lula na reunião da Cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O petista assume o comando rotativo do bloco e tenta assumir a responsabilidade nos debates sobre meio ambiente e desigualdade.





O presidente está sendo duramente criticado pelo fato de não ter ido acompanhar o atendimento às vítimas de um ciclone extratropical que atingiu o Sul do país, mas o governo federal determinou uma série de medidas para mitigar os danos. Aos municípios atingidos, por exemplo, foi liberado um auxílio de R$ 800 para cada pessoa desabrigada repassado às prefeituras.





No primeiro discurso do encontro, Lula citou a tragédia para cobrar ação climática dos países ricos. “As secas, enchentes, tempestades e queimadas se tornam mais frequentes e minam a segurança alimentar e energética. Agora mesmo no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais”, pontuou o presidente brasileiro.