G20: Lula cita tragédia no RS para cobrar ação climática de países ricos

Lula voltou a cobrar financiamento aos países do Sul Global frente o combate às mudanças climáticas (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na sessão de abertura da 18ª Cúpula de Chefes de Estado do G20 em Nova Délhi, na Índia, na manhã deste sábado (9/9). O chefe do Palácio do Planalto aproveitou a oportunidade e citou a tragédia do Rio Grande do Sul (RS), atingido por um ciclone extratropical, para cobrar ação dos países ricos no combate contra as mudanças climáticas.









A sessão que contou com representantes das 20 principais economias do mundo foi intitulada de “Um Planeta”, com a temática da preservação do meio ambiente , desenvolvimento sustentável, transição energética, mudanças climáticas e emissões de carbono.





“As secas, enchentes, tempestades e queimadas se tornam mais frequentes e minam a segurança alimentar e energética. Agora mesmo no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais”, pontuou o presidente brasileiro.





O petista voltou a reforçar que os países que mais contribuíram para o aquecimento global devem assumir o compromisso de arcar com os custos de combater as mudanças.





“Se não agirmos com sentido de urgência, esses impactos serão irreversíveis. Os efeitos da mudança do clima não são sentidos por todos da mesma forma. São os mais pobres, mulheres, indígenas, idosos, crianças, jovens e migrantes, os mais impactados. Quem mais contribuiu historicamente para o aquecimento global deve arcar com os maiores custos de combatê-la. Esta é uma dívida acumulada ao longo de dois séculos”, emendou.

Ação no RS

Nessa sexta-feira (8/9), o presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu com ministros e a secretária nacional de Defesa Civil para anunciar a criação de uma sala de situação permanente com 10 ministérios trabalhando em uma força-tarefa. Envio de um valor equivalente a R$ 800 por pessoa desabrigada aos municípios para que as prefeituras custeiem alojamentos, abrigos e alimentação.





O governo também determinou que as Forças Armadas enviem 450 profissionais para trabalhar nos resgates, enviem tratores do batalhão de engenharia, botes e aeronaves. Também serão enviadas 20 mil cestas de alimentos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e kits médicos para atender 15 mil pessoas, enviados pelo Ministério da Saúde.





“Como disse ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, orientei o governo a estar de prontidão. Prontamente, Geraldo Alckmin e os ministros e ministras formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul. Estamos atuando em todas as frentes”, disse Lula pelas redes sociais.