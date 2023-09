Janja apaga post com dança após críticas por ausência de Lula no RS

440

Janja apaga tuíte após críticas em meio à tragédia no Rio Grande do Sul (foto: (Reprodução / Redes Sociais))

Após ter sido criticada, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, apagou uma publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (8/9), na qual aparecia imitando uma dança indiana. Na legenda do vídeo, Janja comemorava a chegada à Índia e afirmava: "Me segura que eu vou sair dançando". Internautas apontaram falta de empatia, em razão da situação de calamidade no Rio Grande do Sul.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do desfile de 7 de Setembro, e, em seguida, embarcou para a Índia, onde participará do G20. O chefe do Executivo está sendo duramente criticado pelo fato de não ter ido acompanhar o atendimento às vítimas de um ciclone no Rio Grande do Sul. Ao menos 41 pessoas morreram em decorrência da tragédia.

Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício, anunciou que os municípios do Rio Grande do Sul receberão R$ 800 por desabrigados das chuvas por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. Alckmin também afirmou que visitará o estado no domingo (10/9), e que a comitiva deve descer no município de Lajeado e passar pelas cidades de Roca Sales e Arroio do Meio. Ainda segundo Alckmin, serão distribuídas 20 mil cestas de alimentos, sendo que as primeiras cinco mil chegam no domingo às localidades.

Questionado sobre o presidente Lula não ter feito visita ao estado, Alckmin alegou que o governo federal começou a atuar "imediatamente" e que tem conversado com Lula sobre o tema. E alegou questões de agenda por parte do petista. Por meio das redes sociais, Lula rebateu "ter orientado o governo a estar de prontidão".