Piso da enfermagem: Pacheco e Barroso se reúnem e dizem buscar 'consenso'

No domingo (4/9), Barroso suspendeu o piso salarial da enfermagem (foto: Pedro Gontijo/STF/Divulgação)

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se encontrou, nesta terça-feira (6/8), com o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois discutiram uma saída para o piso nacional da enfermagem, que foi suspenso pelo ministro em decisão provisória.





O encontro foi feito para buscar uma solução que viabilize a implementação do piso.







Entenda





No domingo (4/9), Barroso suspendeu o piso salarial da enfermagem. O magistrado deu 60 dias para que governo federal, Estados, Distrito Federal e entidades do setor prestem informações sobre impacto financeiro, riscos de demissões e possível redução na qualidade do serviço prestado.





A decisão de Barroso é liminar (provisória) e foi dada em ação movida pela CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços).