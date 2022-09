Carlos Viana e Alexandre Silveira vão a mesmo evento, mas não se encontram

Na política, às vezes, candidatos a cargos eletivos precisam adotar um verdadeiro malabarismo para evitar situação embaraçosa. Foi isso que foi mostrado na noite de segunda-feira (5/9), em Montes Claros (Norte de Minas), em episódio que teve como protagonistas os senadores Carlos Viana (PL) - candidato a governador de Minas – e Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo comando do estado.

Ambos participaram de um mesmo evento, declarando apoio a um mesmo candidato, o deputado estadual Arlen Santiago (Avante), que realizou um encontro de lideranças, incluindo prefeitos e vereadores de vários municípios norte-mineiros, para o lançamento da sua campanha à reeleição para Assembleia. Porém, Viana e Silveira encontraram uma maneira se não se cruzarem.

O encontro foi realizado no Salão de Eventos da 11ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Montes Claros. Primeiramente, Alexandre Silveira participou da reunião e fez um breve discurso, ao lado de Santiago. Ele alegou que teria outra agenda na mesma noite e deixou o local, saindo por uma porta lateral, sem antes, porém, cumprimentar várias lideranças, às quais foi apresentado por Santiago.

Ao mesmo tempo que Silveira saía pela portal lateral do Salão de Eventos da OAB, Carlos Viana entrava no local pela porta principal, acompanhado de apoiadores e uma pequena claque. O encontro foi considerado também como “evento de lançamento” da candidatura de Viana a governador no Norte de Minas.

Em seu rápido discurso, antes de deixar o local, tendo ao seu lado somente Arlen Santiago na parte elevada do salão (uma espécie de palanque improvisado), Alexandre Silveira fez elogios ao deputado do Avante. Destacou que o parlamentar é “alguém que pratica a boa política, a política do diálogo, da construção e, principalmente, do resultado”.

O senador pediu voto para sua reeleição, destacando que fazia o pedido “com muita humildade e muita determinação”. Enalteceu ainda a importância dos prefeitos, vereadores e lideranças municípios, como “quem verdadeiramente, constrói o resultado nos municípios”.



Por sua vez, Arlen Santiago também fez elogios a Alexandre Silveira, mas lembrou que entre eles “existem divergências”, numa alusão ao fato de o senador do PSD apoiar Alexandre Kalil para governador e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República, enquanto ele (Santiago) apoia Carlos Viana para o Governo do Estado e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós temos pontos de convergência e pontos de divergência. Mas os nossos pontos de convergência são maiores do que as divergências”, afirmou o deputado.

Carlos Viana também subiu ao palanque improvisado do encontro. Ele recebeu elogios e uma declaração de apoio de Santiago. O encontro contou também com a participação de deputados federais/candidatos à reeleição que “dobram” com o deputado estadual do Avante na região: Eros Biondini (PL), Fred Costa (Patriotas), Greice Elias (Avante) e Zé Silva (SD), juntamente com Samuel Viana (PL), filho do senador Carlos Viana e que também concorre a uma vaga na Câmara Federal.





Deputado Arlen Santiago e o senador Carlos Viana (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

Viana se diz "animado"

Em entrevista à imprensa, ao chegar para o encontro, Carlos Viana afirmou que está muito animado, com a expectativa de crescimento nas pesquisas, lideradas, atualmente, pelo governador e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) e pelo ex-prefeito de BH Alexandre Kalil.



“Tenho viajado muito pelo interior do estado tenho percebido que as pessoas estão mais curiosas sobre em quem votar, mas ainda não decidiram o voto. As pesquisas estão indicando determinada preferência, mas não a decisão final. E quem vai dar a resposta será o eleitor", enfatizou o candidato do PL.

“Estou muito animado. Temos tempo para que haja uma mudança nesse quadro em Minas Gerais, o que vai favorecer muito uma grande novidade até o final da campanha”, assegurou Viana.