Pesquisa: corrida ao Senado em Minas tem empate entre Cleitinho e Silveira

Cleitinho (esq.) e Silveira (dir.) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Senado Federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Indecisos ainda predominam

Cenário espontâneo

A pesquisa

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) e o senador Alexandre Silveira (PSD), candidato à reeleição, estão tecnicamente empatados na disputa pela vaga de Minas Gerais no Senado em jogo neste ano. A mais recente pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelonesta sexta-feira (2/9), aponta que Cleitinho tem 15,9% das intenções de voto, contra 15,2% de Silveira.O empate técnico entre eles ocorre por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Cleitinho oscilou negativamente em relação ao levantamento anterior, publicado em 19 de agosto - à época, ele tinha 16,1%. Silveira, por sua vez, cresceu fora da margem, porque aparecia com 12%.Em terceiro lugar na sondagem desta sexta-feira, aparece o deputado federal Marcelo Aro (PP), que tem 5,5%. Há empate técnico entre ele e a professora Sara Azevedo (Psol), dona de 3,7% das preferências. Os números se referem ao cenário estimulado, em que os entrevistados opinam a partir de uma lista de candidatos fornecida pelos pesquisadores.Depois, aparece Bruno Miranda (PDT), vereador de Belo Horizonte, que atingiu 1,9%. O pastor Altamiro Alves, postulante do PTB, tem 1%.A professora Dirlene Marques (PSTU) e o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes (PRTB), têm 0,5% cada. O também educador Naomi Coura, do PCO, conseguiu 0,1%.No levantamento estimulado, o Instituto F5 contabilizou 42,1% de indecisões a respeito do voto para o Senado. Potenciais votos nulos ou em branco representam 11,7% do total. A pergunta não foi respondida por 1,9% dos participantes.No cenário espontâneo, em que o eleitorado pode apontar, livremente, o candidato desejado, 59,4% afirmaram estar indecisos a respeito da disputa pelo Senado.Para Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5, o alto índice de cidadãos em dúvida aponta tendências."Isso mostra que a campanha para o Senado está começando agora. O eleitor ainda não se atentou a quem vai votar. O jogo está aberto", diz.Fora os 59% de indecisos, o cenário espontâneo tem, ainda, 12,7% de possíveis brancos/nulos. No que tange aos candidatos, Cleitinho (11,7%) está na frente, mas tecnicamente empatado com Silveira (8,4%), no limite da margem de erro.Nesse recorte, Marcelo Aro, o terceiro colocado, tem 2,5%. Depois, vêm Sara Azevedo (2%), Bruno Miranda (0,4%) e o pastor Altamiro Alves (0,1%). Os demais candidatos não foram mencionados. Registradas, também, 2,8% de abstenções.Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 29 de agosto e 1° de setembro. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95%.A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-03242/2022 e BR-01335/2022. A eleição para o Senado será disputada em 2 de outubro, data do primeiro turno geral.