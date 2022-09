Bolsonaro: ' Notícia boa para mulher é beijinho, rosa, presentes e férias'

A declaração pode ser ouvido no minuto 25 do vídeo abaixo. (foto: Youtube/Reprodução)

Em live por meio das redes sociais nesta quinta-feira (1°/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou acenar ao público feminino. E, ao comentar sobre ações do governo na área de segurança pública, disse que, "notícia boa para mulher é beijinho, rosa, presentes" e "férias". A declaração pode ser ouvido no minuto 25 do vídeo abaixo.

"Uma notícia boa para as mulheres, né. Se bem que notícia boa para mulher é beijinho, rosa, presente, né, férias. É isso mesmo? É isso que vocês gostam? É, né? Eu também gosto".

"O Anuário de Segurança Pública de 2022 publica um novo recuo no número de mortes de mulheres, feminicídio. Constantemente o número de mortes de mulheres tem diminuído no Brasil. Isso não é por acaso. É trabalho também de muitas Secretarias de Segurança Pública por aí, trabalho do governo federal, um trabalho do nosso Ministério da Justiça, trabalho da Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal que combate aos ilícitos. Quando eles tiram drogas de circulação, diminui a violência no Brasil", alegou.

Em seguida, disse que as titulações de terras em sua maioria são para as mulheres, que administram melhor as finanças do que os homens.

Assista a transmissão: