Bolsonaro no horário político: 'Dar o peixe, não. Ensinar a pescar'

Jair Bolsonaro (PL): 'Dar o peixe, não. Ensinar a pescar' (foto: Reprodução)

campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o horário eleitoral gratuito desta quinta-feira (1/9), afirmou que os governos de esquerda no Brasil "davam o peixe" e, com isso, manipulavam a população. E que a atual gestão "ensina a pescar". Consequentemente, as pessoas se "tornavam livres".

"Em 2010, as pessoas levavam em média quatro meses para abrir uma empresa. E hoje você leva um dia", afirmou o presidente na peça publicitária. Ainda segundo ele, esse cenário se deve pela desburocratização.A deflação também foi tratada pelo presidente, na campanha televisiva gratuita, e ele "previu" que deve se repetir neste mês.Apesar disso e do que vem sendo dito por Bolsonaro, a inflação brasileira é uma das mais altas entre as 15 maiores economias do planeta , no acumulado de 12 meses até julho. No período, a inflação brasileira só é menor que a russa, a espanhola e a britânica.