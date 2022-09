Bolsonaro usa redes sociais para anunciar nova redução do preço da gasolina

"Nova redução de preços da gasolina! A partir de amanhã, 02/09, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de mais R$ 0,25 por litro", escreveu o Chefe do Executivo em seu Twitter.

