Petrobras reduz em R$0,25 preço de venda da gasolina

A partir desta sexta-feira (2/8), o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25. No último ajuste, anunciado há quase quinze dias, a companhia atualizou em 4,85% o preço do combustível.



Segundo a petroleira, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da companhia. “A Petrobras busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse em nota.



Ainda de acordo com a companhia, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.



Segundo especialistas do setor, o consumidor pode levar até seis dias para sentir a redução no preço. Isso considerando o prazo que as distribuidoras levam para fazer a compra nas refinarias, que geralmente é semanal, e renovação dos estoques do produto nos postos de combustível.