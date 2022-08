Gasolina: Petrobras reduz preço nas refinarias em 4,85% a partir de amanhã

BH registra deflação em julho com queda no preço da gasolina

BH: preço da gasolina cai 10% e o do etanol, 14%, em menos de um mês

Petrobrás quer operar na foz do Rio Amazonas

Nesta segunda-feira, 15, os preços do petróleo chegaram a cair mais de US$ 5 (R$ 25) por barril diante dos dados econômicos da China e a preocupação com uma recessão global.

Já os preços dos demais combustíveis não foram alterados.