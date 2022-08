Gasolina, etanol e diesel: veja os postos mais baratos para abastecer em BH

Saiba onde encontrar gasolina por R$ 4,97 o litro, etanol por R$ 3,66 e diesel por R$ 7,14 (foto: Renato Weil/EM/D.A Press) A diferença de preços da gasolina em Belo Horizonte pode chegar a 18,5%, de acordo com uma pesquisa do Mercado Mineiro. Na região metropolitana, os preços variam entre R$ 4,97 e R$ 5,89, uma diferença e tanto para quem abastece o carro regularmente.

Gasolina

O preço mais baixo registrado na pesquisa do Mercado Mineiro é de R$ 4,97 pelo litro da gasolina comum. Esse preço pode ser encontrado no Posto Jupiter, no bairro Padre Eustáquio, e no Posto Tereza Cristina, no bairro Carlos Prates.

Em seguida, com o litro da gasolina comum saindo por R$ 4,98, os postos com melhores preços são o Auto Posto Expresso – Tereza Cristina, no Prado; o Posto Beagás, no Jardim Montanhês; e Posto Olimar e Posto Quick-Shell, ambos no Padre Eustáquio.

Já por R$ 4,99, a gasolina está sendo vendida nos postos Posto Águia IV na Rua Pará de Minas e o Posto Paranaíba, no Padre Eustáquio; Posto Leste Oeste, no Bairro Calafate; Posto Londrina, no bairro Canadá; Posto Paulistinha-Petrobras, no Carlos Prates.

As regiões Noroeste e Nordeste de Belo Horizonte concentram os preços mais baixos da gasolina.



*Estagiário sob supervisão

A gasolina pode ser encontrada em BH por R$ 5,15 no Posto Araújo Ltda, no bairro Floresta, Região Central; no Posto Carmenia, no bairro Betânia, região Oeste; no Posto Mineirão, no bairro Liberdade, perto da UFMG; e no Posto Shell Carlos Luz, no bairro Pedro II, Noroeste; entre outros.



Mas, em outras regiões, também é possível encontrar a gasolina por menos de R$ 5,15. Em Contagem, o posto mais barato é o Posto Shell-Sarandi, no bairro Ressaca, onde a gasolina comum está saindo por R$ 5,14.



A lista completa e atualizada pode ser encontrada no site do Mercado Mineiro

Etanol

Os melhores preços para o etanol podem ser encontrados no Posto Tereza Cristina (R$ 3,66); Auto Posto Expresso-Tereza Cristina (R$ 3,67); Posto Quick-Shell (R$ 3,67); Posto Leste Oeste (R$ 3,78); Posto Paulistinha-Petrobrás (R$ 3,79) e no Posto Carrefour Pampulha (R$ 3,79).

Diesel

Já o diesel está sendo vendido a partir de R$ 7,14, apenas no Auto Posto Expresso – Amazonas, no bairro Gameleira. Em seguida, o preço de R$ 7,29 pode ser encontrado em diversos pontos de abastecimento, como no Posto Jupiter, no bairro Padre Eustáquio; no Posto AEL Oásis-Petrobrás, no bairro Água Branca, em Contagem; no Posto Millenium, na Cidade Industrial, em Contagem; e no Posto Night and Day, no bairro Jardim América.