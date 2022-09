Gabriel Monteiro tem candidatura barrada e irá recorrer decisão

Gabriel Monteiro irá recorrer decisão para se candidatar a deputado federal pelo Rio (foto: Reprodução/Câmara Municipal do Rio de Janeiro) ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) teve a candidatura a Deputado Federal pelo estado do Rio barrada. A decisão foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), por maioria, em resposta a um pedido de impugnação feita por André Barros (PSOL-RJ), também candidato a deputado federal. Monteiro disse que irá recorrer a decisão.









Nas redes sociais, Monteiro afirmou que irá recorrer a impugnação.

"Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei.%u2070Embora eu esteja morando nas trevas,%u2070o Senhor será a minha luz". Mq 7:9

A DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO CABE RECURSO! Serei o Deputado Federal mais combativo. Irei honrar cada voto de vocês! %u2014 Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) September 1, 2022

Cassação





No dia 18 de agosto, Monteiro teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio devido às acusações de estupro, assédio moral e sexual. O pedido foi feito pelo Conselho de Ética da casa legislativa, com 48 votos contra dois.





Segundo o relator do pedido, Chico Alencar (PSOL), o ex-vereador feriu o código de ética. O pedido de cassação tem filmagens e armazenamento de vídeos em que Gabriel prática sexo com adolescentes entre outros crimes como: exposição vexatória, abuso e violência física contra pessoa em situação de rua; assédio sexual e moral contra assessores; perseguição a vereadores para retaliação e promoção pessoal e outras quatro acusações de estupro.

