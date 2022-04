Gabriel Monteiro é alvo de operação por vídeo íntimo com garota

(foto: CMRJ/Reprodução)

Gabriel acusou ex-funcionários de vazarem os vídeos e afirmou que cinco HDs externos e quatro cartões de memória foram roubados dele. No entanto, ouvidos pela polícia, seis assessores e ex-assessores da Assembleia afirmaram que Gabriel sabia da idade da garota e que era comum vê-lo com várias menores de idade na casa dele. Uma delas, inclusive, chegava no local vestida em um uniforme de escola e era chamada por ele como "novinha" e "bebê".



Deflagrada nas primeiras horas desta quinta (7/4), os agentes da corporação ainda vasculham a casa do parlamentar, na Barra da Tijuca, o gabinete dele na Câmara Municipal do Rio e outros nove endereços ligados a ele, entre assessores, ex-assessores e até mesmo um empresário ligado a ele. Gabriel está em casa e acompanha as buscas.



A autorização do juiz que emitiu o mandado a pedido do delegado Luís Armond, da 42ª DP, permite a apreensão de materiais e outros objetos que possam ser utilizados no crime de gravação e disparo de vídeos íntimos com as adolescentes, como computadores,tablets, notebooks, celulares, kindles, smartphones, HDs, pendrives, CDs e DVDs.



O vereador e youtuber Gabriel Monteiro (PL-RJ) é alvo de uma operação de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (7/4). A Polícia Civil do Rio cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito pessoas, entre elas o político, investigado pelo crime de disponibilizar vídeos e fotos com cenas de sexo ou pornografia com criança ou adolescente.

A quebra de sigilo telefônico e de dados e informações de todos os aparelhos apreendidos também foi autorizada judicialmente. A decisão também permite a quebra de sigilo de mensagens em aplicativos de bate-papo, ligações, fotos e arquivos de vídeo compartilhados.



Por volta das 6h20, equipes da Polícia Civil chegaram na casa do vereador e, uma hora depois, deixaram o local com documentos e HDs. Às 7h, foi a vez do gabinete de Gabriel, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ser vasculhado pelos agentes.