Polícia Federal combate a pornografia infantil em Minas

Durante investigações, PF identificou mais de 650 arquivos de pornografia infantil (foto: Polícia Federal/Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou na manhã de quarta-feira (06/04), no município de Januária, a Operação Policial Breakpoint, que combate o armazenamento e transmissão de pornografia infantil pela internet.

Durante as investigações, a PF constataram que foram baixados e disponibilizados na internet mais de 650 arquivos, entre fotos e vídeos, contendo pornografia infantil.

Pela manhã, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela 35ª Vara Federal em Belo Horizonte.

As penas máximas para quem for flagrado com posse e a transmissão de material pornográfico infantil podem chegar a 10 anos de prisão.