Bombeiros resgatam corpo de homem na Represa de Furnas, em Minas

Militares trabalharam durante o período noturno (foto: CBMMG)

Foi resgatado na noite de segunda-feira (4/4), o corpo de um homem, que foi visto boiando, à tarde, na represa de Furnas, na altura da cidade de Campo do Meio, na Região Sul do estado.

O trabalho foi realizado pelos bombeiros de Alfenas, que foram acionados por banhistas, no fim da tarde do mesmo dia. Com uma equipe de especialistas em mergulho, iniciaram os trabalhos, ainda à luz do dia.

Eles utilizaram um barco e equipamento apropriado para retirar o corpo, que foi encontrado a mais de 60 metros da margem. As causas do afogamento ainda são desconhecidas. O corpo foi entregue à funerária municipal de Campo do Meio.