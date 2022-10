Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em represa, em Minas

Equipes de busca encontraram o corpo de um homem na represa, neste sábado (8/10) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou o corpo de um homem, em uma represa de Miranda, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste sábado (8/10). As buscas foram iniciadas no último domingo (2/10), após uma ocorrência de possível afogamento no local.A vítima, um homem de 32 anos, pilotava um jet ski e ficou inconsciente, ao bater em outro veículo. Depois de cair na água, ele não foi mais visto pelas pessoas.Moradores do local realizaram as primeiras buscas com canoas e jet skis, sem sucesso.Uma equipe de mergulhadores da 2ª Companhia de Bombeiros Militares de Araguari, na região, iniciou as buscas subaquáticas. O local tem 45 metros de profundidade.Nesta manhã, um corpo emergiu no local indicado do acidente. Os bombeiros o resgataram. Após ser periciado, será entregue aos familiares.