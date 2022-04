PM lança operação de segurança na região de Venda Nova

O lançamento oficial da Operação Saturação ocorreu nesta tarde, no quartel do 49º BPM (foto: Marcilene Neves/PMMG)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta terça-feira (5/3), por meio do 49º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a Operação Saturação, que tem como principal objetivo reduzir a criminalidade naquela parte da cidade.

Segundo o subcomandante do 49º BPM, “o principal objetivo será ocupar áreas sensíveis da segurança pública em Venda Nova”. Ele diz ainda que, de janeiro até agora, a redução dos crimes de roubos e furtos é de 25% na região, e que agora, o foco maior será na redução do número de homicídios.

Ele acrescenta que a operação será mais um serviço de segurança disponibilizado à população, hoje estimada em 320 mil pessoas. “Já temos as bases comunitárias, as blitze, as rondas e “agora, essa operação”, diz. Além disso, o subcomandante lembra que denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 e 190.

No total, 60 homens estão empenhados na operação, com um total de 20 viaturas, carros e motos, e haverá também o apoio do helicóptero Pégasus.