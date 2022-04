PF cumpre mandados em Ituiutaba por compra irregular de testes de COVID-19

Delegacia de Uberlândia da PF cumpriu mandados (foto: Vinícius Lemos)





A Polícia Federal (PF) cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (5/4), em operação para apurar possível compra irregular de testes rápidos para a COVID-19 em 2020. A investigação está sob sigilo de Justiça e é feita também pelo Ministério Público Federal (MPF). A prefeitura disse que levantamentos são relativos à gestão anterior.





"De acordo com o MPF, empresas foram contratadas, no ano de 2020, pela Prefeitura de Ituiutaba para fornecer testes rápidos para a COVID-19, havendo suspeitas de irregularidades no dispêndio dos recursos federais", diz o comunicado feito pela polícia.





Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Ituiutaba, hoje sob a gestão de Leandra Guedes (Avante), informou que o trabalho policial realizado pela Polícia Federal nesta terça está relacionado à investigação de fato registrado na administração 2017/2020. "O Poder Executivo ressalta que até o momento não houve notificação por parte das autoridades e está à disposição para fornecer todas as informações necessárias ao processo de investigação".





Até 2020, o prefeito de Ituiutaba era Fued Dib. A reportagem não conseguiu contato com o antigo mandatário.