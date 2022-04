Veja o boletim de mortes e casos de COVID-19 em MG desta quinta (8/4)

Desde o início da pandemia, Minas já registrou 60.995 óbitos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Minas registrou 8 mortes e 510 novos casos de COVID-19 nesta quinta-feira (8), conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG). Ontem, foram contabilizados no estado 39 óbitos e 2.748 pessoas que testaram positivo para a doença Até o momento, houve 3.340.056 casos de COVID-19 em Minas, sendo que 3.225.357 foram recuperados. Ao todo, desde o início da pandemia, 60.995 pessoas morreram.Atualmente, há 53.704 casos em acompanhamento (cidadãos que ainda estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas secretarias municipais de saúde do governo mineiro).Aos poucos, as cidades mineiras estão liberando algumas medidas protetivas contra o vírus. Na última sexta, (01/04), Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, decretou que o uso de máscaras em locais fechados é facultativo . A previsão é que, até o final de maio, a medida seja implementada em todo o estado.A cobertura vacinal indica que 87,7% pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 82,25% já tomaram a segunda dose. Mas apenas 54,40% mineiros com mais de 18 anos estão com a dose de reforço registrada.Ontem, BH iniciou a campanha da segunda dose do imunizante para crianças de 5 anos, nascidas entre fevereiro e julho de 2016, sem comorbidades. Idosos de 79 a 75 anos também serão vacinados com a quarta dose. O intervalo do reforço deve ser de 4 meses. Os postos de aplicação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

