Motorista tem mal súbito e atinge motoboys e um carro no Sul de Minas

Carro atinge motos, carro e motoboys em Pouso Alegre (foto: Redes Sociais)





Um motorista de 61 anos acabou atropelando dois motoboys e atingindo um carro que estava estacionado na Rua São Francisco, no Bairro Primavera, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite desta segunda-feira (4/4). De acordo com a Polícia Militar, o motorista afirmou que sofreu um mal súbito e só despertou após o acidente.







O caso aconteceu por volta das 20h. Os motociclistas, de 32 e 40 anos, relataram que prestam serviço de entrega de alimentos para uma lanchonete localizada na região do acidente, e que estavam na calçada conversando, quando foram surpreendidos pelo automóvel desgovernado. Ainda segundo as vítimas, o veículo invadiu a contramão, chocou-se contra as motocicletas que estavam estacionadas e ainda os atropelou.







Depois, o carro ainda chegou a atingir um outro veículo que estava estacionado na via; a proprietária do carro, de 56 anos, não se feriu. Já os motociclistas estavam se queixando de dores nos membros inferiores, segundo a PM, e foram encaminhados ao pronto-socorro da Policlínica do Bairro São Geraldo, pelo Samu.

“Diante do ocorrido, o motorista foi submetido ao teste de alcoolemia (etilômetro), sendo que o resultado não detectou álcool em seu organismo”, contou a PM. Os veículos foram liberados para os proprietários e o idoso afirmou que arcará com os prejuízos. (Iago Almeida / Especial para o EM).