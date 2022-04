Tiroteio e toque de recolher assustam moradores em BH

Criminosos saíram da rua após a chegada da Polícia Militar (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Os moradores do Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, viveram momentos de terror na noite desta terça-feira (05/04). Um novo confronto entre grupos rivais foi registrado na região e assustou a população.





A denúncia é de que há disparos recorrentes pelas ruas da região, além da imposição de um “toque de recolher” por parte dos criminosos. Apesar do tiroteio da útima note, não há registro de feridos.

A Polícia Militar foi acionada e atuou no local. Segundo a PM, viaturas estão circulando no bairro de forma ostensiva desde a denúncia do tiroteio.

“Na ocasião, os recursos do turno de serviço atenderam aos acionamentos imediatamente, ocasião em que os infratores cessaram fogo e fugiram. Desde então, a Polícia Militar está ocupando a área de forma massiva, com o objetivo principal de garantir a ordem na comunidade, em prol das pessoas de bem”, divulgou a PM.