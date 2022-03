Videomaker é preso com mais de 2 mil vídeos de pornografia infantil no DF

Homem foi preso em casa, em Sobradinho (foto: PCDF/Divulgação)

Uma operação deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil (DRCC/PCDF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (23/3), um videomaker, 32 anos, acusado de armazenar mais de 2 mil arquivos de pornografia infantil. Aos policiais, o investigado confessou que cometia esse tipo de crime há, pelo menos, 18 anos.

O mandado de busca e apreensão ocorreu na casa do comunicador social, em Sobradinho. Na residência, os policiais encontraram um estúdio de gravação. Delegado à frente do caso, Dário Freitas afirmou que as investigações seguem no sentido de apurar se o acusado usava o espaço para realizar gravações ou vídeos sexuais envolvendo crianças e adolescentes

“Nesta operação, que contou com o apoio do Instituto de Criminalística (IC), encontramos, na casa do autor, conteúdos de pornografia infantojuvenil armazenados em notebooks, celulares e equipamentos eletrônicos”, frisou o delegado. Ao ser interrogado sobre os fatos, o homem alegou que baixa esse tipo de vídeo e foto em programas específicos, sites e redes sociais.

Dos 2 mil arquivos localizados, 1 mil eram vídeos contendo estupros de crianças e adolescentes. O investigado foi autuado em flagrante por armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil e as penas podem chegar a quatro anos. Após análise do IC, o autor pode responder, ainda, por disponibilização/divulgação de material de pornografia infantil, cuja pena é de 6 anos por cada compartilhamento feito.