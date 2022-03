Vídeo: donos de restaurante apedrejam casa de cliente após pedido cancelado

Imagens de câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que o dono do restaurante atira pedras contra os apartamentos (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma moradora de Niterói teve o apartamento depredado por um casal dono de um restaurante em que ela pediu almoço via aplicativo. O homem e a mulher se dirigiram à casa da cliente e, aos berros, exigiram o pagamento do pedido, que foi cancelado pelo Ifood após uma reclamação feita por ela. Sem sucesso, o dono do Tempero com Amor passa a atirar pedras nas janelas dos apartamentos. Veja:





Uma moradora de Niterói teve o apartamento depredado por um casal dono de um restaurante em que ela pediu almoço via aplicativo. O homem e a mulher se dirigiram à casa da cliente e, aos berros, exigiram o pagamento do pedido, que foi cancelado pelo Ifood após uma reclamação feita por ela. Sem sucesso, o dono do Tempero com Amor passa a atirar pedras nas janelas dos apartamentos. Veja:





O caso ocorreu na última quarta-feira (16/3) e foi registrado por câmeras de segurança do prédio. A cliente conta que pediu um almoço e a qualidade da comida era péssima. "Reclamei e o ifood cancelou depois de eu ter confirmado a entrega. Os donos do restaurante vieram na minha casa me ameaçar, tacaram pedras e foram agressivos", conta a cliente.





Ontem pedi uma comida no restaurante %u201CTempero com Amor%u201D do @iFood e a comida veio péssima! Reclamei da qualidade e o ifood cancelou depois de eu ter confirmado a entrega. Os donos do restaurante vieram na minha casa me ameaçar, tacaram pedras e foram agressivos (continua) pic.twitter.com/aMRDaUif6F %u2014 Nessa (@wscc021) March 17, 2022

"Nos xingaram de todas as formas e tentaram arrombar o nosso prédio! Na cabeça deles eu estava sendo caloteira por ter recebido a comida que nem consegui comer (tive que fritar um ovo) e o Ifood cancelou depois. Eu não concordo com isso!", acrescentou.









Se tivessem conversado comigo com educação eu iria explicar que não pedi pra cancelar e ainda não tinha recebido o estorno pois tinha pago online, que reclamaria no ifood pra gente resolver (detalhe foi uma quentinha de 19 reais no total) mas eu estava morrendo de MEDO DELES! %u2014 Nessa (@wscc021) March 17, 2022

A mulher ainda disse que o casal em nenhum momento foi educado e que, se perguntassem, ela explicaria que não foi ela quem fez o cancelamento. A moradora disse que o casal só deixou o local quando ela chamou a polícia. A janela do apartamento dela foi quebrada, assim como a de vizinhos. O piso da recepção também sofreu avarias.





A moradora diz estar "com medo de sair de casa" e que ainda terá que "pagar pelo conserto de tudo do prédio". Ela compartilhou o episódio nas redes sociais e recebeu um relato parecido com o dela de outra pessoa: o restaurante não enviou alguns itens solicitados e, ao avisar o estabelecimento, a dona do restaurante teria "xingado" a cliente.





"No dia seguinte ela me ligou me ameaçando, me chamando de caloteira também, falando que ia ficar aqui na porta da minha casa até eu pagar. Muito bizarro. Ela não pode mais tar [sic] no Ifood, totalmente perturbada", diz o relato exposto pela moradora de Niterói.









E no contrato fala que o restaurante não pode cobrar nada do cliente. É tudo com o ifood. Eu tenho provas e diversas testemunhas. Ate os prédios do lado gravaram nas cameras. %u2014 Nessa (@wscc021) March 20, 2022

Outros seguidores encontraram reclamações no site Reclame Aqui, que falam sobre uma "má qualidade" da comida, espera de mais de três horas para receber o pedido, e, mais uma vez, os donos irem à casa da pessoa para cobrar o dinheiro do cancelamento.





O que dizem as partes



O dono do restaurante afirmou que "ficou de cabeça quente" e que a mulher se recusou a conversar quando ele foi até a residência.





"A gente tentou ligar para ela, sendo que o telefone, o telefone não existia, só dava telefone inexistente e a gente foi lá cobrar. Eu cheguei lá apertei e aí eu falei 'olha só', expliquei na maior educação. Eu falei 'poxa, se você não pagar, eu vou ter que ir na delegacia, eu vou ter que ir na delegacia porque a gente não pode ficar com prejuízo", contou ao G1.





"Aí falou assim: 'Pode ir na delegacia, resolve do jeito que você quiser'. Aí desligou e não atendeu mais. Foi errado, isso aí foi um excesso, entendeu, mas, tipo assim, foi por causa, devido a isso tudo aí. Agora ela vim falar, postar que a gente chegou daquele jeito é mentira, porque eu cheguei, tem a minha mãozinha apertando o interfone", disse o empresário.





Já o Ifood lamentou o ocorrido e afirmou que entrou em contato com a cliente para prestar o suporte necessário. O Tempero com Amor também foi bloqueado da plataforma e passará por uma investigação interna.