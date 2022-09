Lira usou emendas para pavimentar estrada que leva as fazendas dele

Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados) Folha de São Paulo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou recursos de emenda do relator para pavimentar uma estrada que leva até as fazendas do parlamentar, em um vilarejo do interior de Alagoas. A informação foi dada pela









Lira afirmou que obra federal não tem a ver com suas propriedades. Já a Codevasf afirma que segue o princípio da impessoalidade "em todas as suas ações". O contrato com a estatal em questão foi assinado em 2020, quando Lira ainda não era presidente da Câmara dos Deputados.

A pavimentação tem 1.800 metros e é o principal acesso à BR-101, onde fica o conjunto de propriedades rurais do deputado. Segundo a reportagem, os imóveis do parlamentar estão às margens da rodovia, mas para chegar à entrada das fazendas, um dos caminhos é a avenida inaugurada e mais uma estrada de terra de cerca de 800 metros.