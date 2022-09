'EM Entrevista' recebe Jordano Metalúrgico, candidato a vice-governador

Esta é sexta vez que Jordano se candidata a um cargo público nas eleições (foto: Reprodução/Facebook/Jordano Metalúrgico)





Natural de São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes, Jordano tem 43 anos é o vice da chapa de Vanessa Portugal (PSTU). Esta é sexta vez que ele se candidata a um cargo público nas eleições.





Atualmente, Jordano está desincompatibilizado do cargo de Secretário Geral do Sindmetal de São João Del Rei e também do cargo de presidente do Social Futebol Clube.

Leia mais: Estado de Minas vai sabatinar candidatos a vice em MG





O "EM Entrevista" já recebeu os candidatos Professor Mateus (Novo) e Coronel Wanderley (Republicanos). Na sexta-feira (2), André Quintão (PT) participa da sabatina.

A série de sabatinas docom os candidatos a vice-governador de Minas Gerais continua nesta quinta-feira (1/9). Às 11h30, Jordano Metalúrgico (PSTU) vai ser recebido pelo “EM Entrevista”. A conversa vai ser transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube, com duração de 40 minutos.