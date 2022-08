Estado de Minas vai sabatinar candidatos a vice em MG; Simões abre série

Mateus Simões, parceiro de Zema na eleição deste ano, será entrevistado pelo EM nesta terça-feira (30) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/6/21)

Simões foi opção após naufrágio de articulações

Calendário de sabatinas com os candidatos a vice

Terça-feira (30), às 11h30 - Mateus Simões (Novo)





Mateus Simões (Novo) Quarta-feira (31), às 11h30 - Coronel Wanderley Amaro (Republicanos)





Coronel Wanderley Amaro (Republicanos) Quinta-feira (1/9), às 11h30 - Jordano Metalúrgico (PSTU)





Jordano Metalúrgico (PSTU) Quinta-feira (1/9), às 13h30 - Paulo Brant (PSDB)





Paulo Brant (PSDB) Sexta-feira (2/9), às 11h30 - André Quintão (PT)

inicia, nesta terça-feira (30/8), uma série de sabatinas com os candidatos a vice-governador das cinco chapas mais bem posicionadas na última pesquisa feita pelo Instituto F5 Atualiza Dados, publicada pouco mais de uma semana atrás. O primeiro entrevistado, hoje, será Mateus Simões (Novo), que concorre ao lado do correligionário Romeu Zema. A conversa começa às 11h30 e vai ocorrer dentro do podcast de Política "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal dono YouTube.As sabatinas vão durar 40 minutos e serão conduzidas, sempre, por dois integrantes da equipe de jornalistas do EM. Amanhã, o convidado é Wanderley Amaro (Republicanos), coronel reformado da Polícia Militar e parceiro de chapa de Carlos Viana (PL). A entrevista também será às 11h30.Na quinta-feira (1/9), o "EM Entrevista" receberá dois candidatos a vice. A primeira atração, às 11h30, será Jordano Metalúrgico do PSTU, vice de Vanessa Portugal, também filiada ao PSTU. Às 13h30, a bola da vez vai ser o vice-governador mineiro Paulo Brant (PSDB), que concorre à reeleição em uma das chapas que rivalizam com Zema. Fora do Novo desde 2020, Brant, desta vez, vai às urnas ao lado de Marcus Pestana, outro tucano.O último a participar, na sexta-feira (2), vai ser o deputado estadual André Quintão, do PT. Ele é o candidato a vice-governador de Alexandre Kalil (PSD).Segundo o levantamento do Instituto F5, cujos dados foram coletados entre os dias 15 e 18 deste mês, Zema tem 46,4% das intenções de voto . Kalil, o segundo colocado, aparece com 29,1%. Depois, vêm Viana (5,7%), Vanessa Portugal (1,4%) e Pestana (1,3%). Por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, a candidata do PSTU e o tucano estão tecnicamente empatados.A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 BR-08433/2022.Advogado e ex-vereador de Belo Horizonte, Mateus Simões era o chefe da Secretaria-Geral do governo de Minas. Um dos principais articuladores de Zema, ele foi escolhido para o posto de vice após as conversas entre o Novo e outros partidos não prosperarem O governador queria ter como parceiro de chapa o jornalista Eduardo Costa, ligado ao Cidadania. O fato de a legenda ser minoritária na federação que forma com o PSDB, porém, frustrou os planos, obrigando o Cidadania a aderir formalmente à candidatura de Pestana - embora, em termos informais, haja o apoio a Zema.Antes, houve conversas em torno do deputado federal Bilac Pinto, do União Brasil. As articulações não avançaram e, às vésperas do encerramento do prazo para o registro de chapas, o União anunciou neutralidade na eleição estadual . Ao contrário de 2018, quando o Novo venceu a corrida ao Palácio Tiradentes como partido isolado,Zema lidera, neste ano, uma coligação que tem PP, Podemos, Solidariedade, Patriota, Avante, PMN, Agir, MDB e Democracia Cristã (DC).