Eduardo Costa não será vice de Zema: 'Foi um festival de negociações'

Jornalista Eduardo Costa não será vice de Zema (foto: Redes Sociais/Reprodução) O jornalista Eduardo Costa divulgou um vídeo, nas redes sociais, nesta segunda-feira (1/8), para anunciar que não será o vice na chapa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), à reeleição.









Apesar de ter aceitado o convite, Eduardo conta que a candidatura não deve acontecer devido às negociações entre o Cidadania, partido no qual o jornalista é filiado, e o PSDB, que faz parte da federação partidária. No modelo, as legendas que se unem precisam agir como se fossem uma sigla única.





“Foi um festival de negociações. Então, antes que o prazo fatal chegasse, resolvi ligar para o governador e agradecer seu convite”, conta Eduardo Costa.





Ter Eduardo Costa como vice era uma vontade de Romeu Zema. Agora, o ex-secretário-geral do governo, Mateus Simões, que é filiado ao Novo, será vice da chapa.