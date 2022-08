Fux defende urnas e pede respeito entre candidatos: 'Não são inimigos'

Luiz Fux abriu sessão nesta segunda com discurso em defesa da Democracia (foto: Nelson JR/STF) O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta segunda-feira (1/8), que o sistema eleitoral do Brasil é um dos mais confiáveis do mundo.





A declaração foi dada durante discurso de abertura do semestre do STF, após um mês de recesso.









Fux também disse que o STF espera que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano e que o pleito transcorra com paz e sem incidentes.





"O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos. Confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz, que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes.”





"Nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância", disse.

"Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil, seja qual for o resultado das urnas, exige que, ao longo de todo esse processo, sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores do respeito e do diálogo", declarou.