Paraná Pesquisas: Bolsonaro tem 40,1% em São Paulo e Lula, 36,2%

Pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nesta segunda-feira (01/08), mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) liderando as intenções de voto no estado de São Paulo com 40,1%, contra 36,2% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois candidatos, no entanto, estão empatados dentro da margem de erro, dividindo o eleitorado de São Paulo. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%.





O levantamento ainda mostrou, dentro do cenário estipulado para o primeiro turno das eleições presidenciais, que Ciro Gomes (PDT) tem 7,1% da preferência do eleitorado paulista e Simone Tebet (MDB) com 1,7%. Os demais candidatos não registraram 1% das intenções de voto.





A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 1.880 eleitores em 75 cidades do estado de São Paulo entre os dias 25 e 28 de julho. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-03035/2022.





Na comparação com os levantamentos anteriores, em maio e junho, a diferença entre os dois candidatos se manteve dentro de 4 pontos percentuais