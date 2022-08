Censo 2022: Bolsonaro é o primeiro entrevistado como manda a tradição

Bolsonaro foi o primeiro brasileiro a responder o Censo 2022 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro entrevistado do Censo Demográfico 2022. O chefe do Executivo federal recebeu no Palácio do Alvorada, na manhã desta segunda-feira (1/8), o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e recenseadores.