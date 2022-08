Após dois anos de atraso, Censo começa coleta de dados nesta segunda-feira

Pesquisas do Censo 2022 começam a ser aplicadas neste 1° de agosto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com 183 mil funcionários, a 13ª edição do Censo começa nesta segunda-feira (1º/8), com entrevistas em todos os 5.568 municípios brasileiros, no Distrito Federal e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. A pesquisa é realizada a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O último Censo foi feito em 2010, e a meta era que outro fosse feito em 2020. Por falta de investimentos e por conta da pandemia, a pesquisa vem com um atraso de dois anos. Ao todo, são cerca de 89 milhões de endereços para coleta de dados.









Resultados da pesquisa são importantes para apontar caminhos de políticas públicas, baseados na renda, escolaridade, faixa etária, raça e cor, nascimentos, mortes e espelhar a realidade dos municípios brasileiros.





O censo é a única fonte de referência nacional dessas condições.

Como serão os questionários

Em 2022, dois questionários serão aplicados: um ampliado e outro simplificado. O ampliado conta com 77 perguntas e será aplicado a 11% dos entrevistados, levando 16 minutos para ser respondido, em média. Já o simplificado deve ser aplicado aos 89% restantes, com tempo médio de 5 minutos para entrevista.





O questionário básico pergunta sobre identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade e dados da pessoa que foi entrevistada.





Já o ampliado pede também informações sobre trabalho, rendimento, casamento, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.





Assim como em 2010, todos os dados serão colhidos digitalmente, por meio do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). As informações são sigilosas e criptografadas.





O questionário pode ser respondido também pela internet e pelo telefone. Nesses casos, o recenseador vai até a casa do entrevistado entregar um código necessário para preencher o questionário. Por meio da internet, o prazo de resposta é de 7 dias.





Para evitar possíveis golpes, é possível conferir a identidade do recenseador por meio do QR Code do crachá ou digitando o número de matrícula no site do IBGE.

Novidades

O Censo de 2022 contemplará, pela primeira vez, perguntas sobre autismo e população quilombola.





Questionários sobre autismo são uma exigência da legislação brasileira desde a Lei 13.861/19, e permite produzir informações atualizadas do número de indivíduos com essas características. A partir dos números, é possível também comparar a situação do Brasil com a de outros países relativo a esse tema.





Povos indígenas já são incluídos nas pesquisas do IBGE desde 1991. Em 2010, o levantamento passou a citar também sobre pertencimento étnico e línguas indígenas faladas.





Em 2022, é a primeira vez que o país terá dados atualizados sobre a população quilombola, bem como os nomes das comunidades. Antes de iniciar a coleta de dados, os recenseadores apresentam o levantamento à liderança comunitária e esclarecem possíveis dúvidas.





Neste momento, também deve ser apresentado à liderança o questionário de abordagem em agrupamento indígena, outra novidade de 2022. Por meio dele, se tem a identificação de dados de infraestrutura, recursos naturais, educação, saúde e hábitos relativos àquela aldeia ou comunidade.