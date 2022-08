Bolsonaro convida chefes de Estado para protestos do 7 de Setembro

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/07/30/interna_politica,1383622/bolsonaro-anuncia-desfile-das-forcas-armadas-em-copacabana-no-7-de-setembro.shtml



"Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Às 16h do dia sete de setembro, pela primeira vez, nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado de nosso povo", declarou durante a convenção nacional do Republicanos, realizada em São Paulo.



No 7 de Setembro, o presidente estará pela manhã em Brasília, depois seguirá para a celebração no Rio de Janeiro. "Vamos mostrar que nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade", disse convocando a população para o ato.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Bolsonaro #7deSetebro #Copacabana" />